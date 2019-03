Protesta dei consiglieri del M5S nei confronti di Bucci, Lega: «Una messa in scena irrispettosa»

Genova - «La protesta andata in scena oggi, prima dell'inizio dei lavori del consiglio comunale, a opera dei consiglieri Movimento 5 stelle, non solo è irrispettosa nei confronti dell'operato svolto fino a oggi del sindaco-commissario in una situazione di totale emergenza, ma anche nei confronti di chi negli ultimi mesi ha lavorato nell'opera di demolizione del ponte»: così in una nota il gruppo consiliare della Lega.



«Evidentemente - hanno continuato dal carroccio - i consiglieri pentastellati non sanno che il sindaco ha già demandato ad Arpal, Asl e Procura la discussione sui dati legati all'amianto. Stupisce, quindi, la protesta contro l'operato del Sindaco Bucci che ha dato prova di grande impegno per Genova nel ruolo di commissario, rispettando un cronoprogramma a marce forzate per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Dispiace che i consiglieri 5 stelle, pur di ritagliarsi cinque minuti di celebrità in sala rossa, rischino di bloccare un cantiere vitale per la nostra città, su cui il governo, a cui appartiene anche la loro forza politica, ha stanziato oltre un milione e mezzo di euro. Invece che mascherate pilotate, i colleghi pentastellati farebbero meglio a usare più senso di responsabilità nell'interesse di Genova e dei genovesi».