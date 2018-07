Questione lavoro, Maresca: «I nostri figli devono rimanere in Italia»

Il consigliere ha tirato le somme su questo primo anno della delega porto e mare

Genova - «Oggi diciamo che è stato l'ultimo giorno del primo mandato della delega porto e mare. Come amministratori di promuovere l'attività portuale sia dal punto di vista commerciale che turistico, anche perché ci troviamo davanti proprio all'anno zero della crescita in questo senso della nostra città». Queste le parole del consigliere delegato del Comune di Genova Francesco Maresca, convinto che «l'obiettivo finale è creare nuovi posti di lavoro, e per creare lavoro bisogna promuovere attività e incentivi fiscali sul territorio». La priorità assoluta dell'amministrazione rimane, dunque, quella di creare lavoro «per i nostri figli, perché non vadano a vivere in Europa o altrove». L'indotto può venire anche dal porto e dal turismo, così come dalle grandi opere, perché «Terzo Valico e Gronda devono essere supportati da un lavoro continuo e interconnesso tra tutte le Regioni coinvolte».



"Vivaio Liguria" - In questo contesto, secondo Maresca il ruolo dei moderati e di "Vivaio Liguria" sarà «abbastanza al di fuori delle dinamiche politiche, ma per la crescita, perché i temi principali di cui occuparsi non sono tanto quelli legati all'immigrazione - di cui si stanno già ampiamente occupando al governo - quanto piuttosto lo sviluppo economico e il lavoro per i nostri giovani».



Qui di seguito trovate l'intervista completa al consigliere Maresca.