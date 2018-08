Qui! Group, Pd: «Da parte delle istituzioni non abbiamo visto nessun atto concreto»

Genova - «Sono circa 380 a Genova e oltre 500 in tutta Italia i lavoratori a rischio a causa della crisi di Qui!Group. Purtroppo, fino ad oggi, da parte di chi guida le istituzioni locali e regionali, a parte generiche dichiarazioni di preoccupazione e solidarietà nei confronti delle realtà coinvolte, non si è registrato nessun interessamento concreto alla vicenda. Il Partito Democratico, attraverso gli eletti ad ogni livello, si è mosso per chiedere di avviare un confronto attraverso tavoli istituzionali volti a trovare possibili soluzioni»: così il Pd.



«Nello specifico in Regione il Gruppo consiliare del Pd ha richiesto la convocazione sul tema della Commissione sviluppo economico, in Comune è stata presentata una interrogazione scritta da parte del Pd ed in entrambi i Consigli sono stati presentati e approvati ordini del giorno per avviare tavoli istituzionali tra Regione, Comune, azienda e sindacati utili a salvaguardare sia i lavoratori dell'azienda che le imprese e i commercianti che vantano crediti nei confronti di Qui!Group. Ma dalle maggioranze di centrodestra non è giunta alcuna risposta.

Oggi prendiamo atto positivamente dell'istanza dell'azienda di accedere all'amministrazione straordinaria, con l'obiettivo di tutelare i dipendenti, gli esercenti partner della società, i clienti e i titolari dei buoni pasto. Da parte nostra continueremo a seguire la vicenda e a chiedere un impegno forte da parte delle istituzioni in questa vertenza».