Rimborso da 210mila euro a Genova, Lega: «Grazie al Ministro Salvini per l´attenzione sulla città»

Genova - Dopo la comunicazione del Viminale in merito al rimborso da 210mila euro a Genova per il crollo del Ponte Morandi, Gruppo Consiliare Lega in Comune fa i suoi più sentiti ringraziamenti al Vicepremier Matteo Salvini per l'attenzione posta sulla città a seguito della tragedia.



«Si tratta di un risultato importantissimo, sinonimo del grande lavoro svolto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini e soprattutto dal sottosegretario al Ministero Stefano Candiani. Un'opera fondamentale resa possibile anche grazie al decreto "Sblocca cantieri" fortemente voluto dalla Lega. Inoltre, oltre al fondamentale presidio sul territorio, il distaccamento permetterà di riqualificare la "Casa del soldato", diventata ormai un rudere nel pieno centro di Sturla. La scelta di utilizzare questo edificio, va sottolineato, è decisione degli stessi Vigili del Fuoco, che hanno ritenuto idoneo il sito dopo avere visionato l'ex Caserma Mendoza di via Bottini, l'ex ospedale psichiatrico di Quarto e i locali della città metropolitana. Locali che, per diverse ragioni, non erano idonei a ospitare il distaccamento. L'edificio di via Chighizola, situato in una posizione strategica del Levante, quindi, verrà riconsegnato dal Comune al Demanio su espressa richiesta dello stesso e del Ministero dell'Interno. Per questo come Lega abbiamo da subito aperto favorevolmente a questa scelta. Quindi, voteremo convintamente la delibera di giunta, sia in Commissione che quando questa arriverà sui banchi del consiglio comunale».