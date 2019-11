Riqualificazione di Villa Gentile, Bertorello: «Al via il rifacimento della gradinata»

Genova - «La riapertura del campo di atletica di Villa Gentile è un importante risultato ottenuto dalla giunta Bucci. Si è trattato di un lavoro di squadra, iniziato con l'ex assessore Paolo Fanghella e successivamente continuato con l'attuale assessore Pietro Piciocchi, che ringrazio per avere accolto le mie istanze e segnalazioni sull'importanza di eseguire i lavori previsti di miglioramento e di messa in sicurezza del campo»: così Federico Bertorello - consigliere delegato agli "Affari Legali" del Comune



«Questo importante risultato è stato raggiunto anche con la collaborazione della Fidal, che mi ha seguito in tutta l'attività, e del gestore Quadrifoglio. Rendere fruibile la pista di atletica è solo il primo passo di un restyling che porterà anche al rifacimento della tribuna, ispirata alle norme Coni, con seggiolini per disabili e bagni privi di barriere architettoniche».



«Il rincaro di 140mila euro, rispetto al finanziamento iniziale, contribuirà a rendere Villa Gentile uno dei punti di forza della città Capitale Europea dello Sport. Come sportivo, ancora prima che da consigliere comunale, sono soddisfatto della riapertura di questo impianto sportivo, fruito non solo da giovani agonisti, bensì anche dalle scuole e da tutti gli appassionati di atletica», conclude Bertorello.