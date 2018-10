Rivoluzione del traffico in Salita Santa Maria della Sanità e Via Corte, Terrile: «La Giunta tornerà sui suoi passi»

Genova - «L'Amministrazione tornerà sui suoi passi rispetto all'inversione dei sensi di marcia in Salita Santa Maria della Sanità e Via Corte»: è quello che è emerso oggi dalla risposta del Vicesindaco Balleari a un'interrogazione del consigliere del Pd, Alessandro Terrile che dichiara: «Questo è un risultato positivo per gli abitanti della zona, ottenuto grazie alla battaglia portata avanti dal comitato di cittadini "Intorno a Villa Gruber" che ha raccolto oltre mille firme per fermare l'ordinanza comunale».



«Fondamentale è stato l'impegno dei consiglieri municipali del Pd, Lorenzo Romanengo, Alberto Cattaneo e Marialuisa Belgrano, che hanno fatto emergere come la proposta di Comune e Municipio non fosse stata né discussa né condivisa con la cittadinanza».