Rixi: «Genova ha bisogno sia del Terzo Valico che del Nodo»

Il viceministro ai Trasporti ha parlato all'assemblea generale di Spediporto

Genova - «Il Governo nelle prossime settimane porterà al Cipe una modifica progettuale che consentirà di unificare la realizzazione del nodo ferroviario di Genova con quella del Terzo Valico in modo da procedere per via straordinaria e recuperare il tempo perso»: lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi presente a Genova all'assemblea generale di Spediporto.



Infrastrutture - «Se noi realizziamo il Terzo Valico ma non sblocchiamo il nodo di Genova e non abbiamo i binari in porto, il primo possiamo anche non farlo. Il nostro obiettivo è recuperare il tempo perso nella realizzazione del nodo di Genova non per volontà politica, ma per le vicissitudini avute dal gruppo Astaldi, evitando che si ritorni dall'inizio con la riassegnazione degli appalti».