Roma, il sottosegretario genovese Siri è indagato per corruzione

Genova - Il sottosegretario del Carroccio alle Infrastrutture e Trasporti Armando Siri è indagato per corruzione.



Pare che il viceministro genovese - consigliere economico del vicepremier Matteo Salvini e "padre" della Flat Tax - fosse in affari con Vito Nicastro - condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e vicino a Matteo Messina Denaro - arrestato oggi per violazione dei domiciliari. In questo frangente - pur non potendo incontrare nessuno - pare che l'uomo abbia continuato a curare i propri affari ugualmente, frequentando tra gli altri anche il viceministro Siri. A seguito di alcuni accertamenti svolti dalla Direzione investigativa antimafia di Trapani, viene dunque ipotizzato uno scambio di favori e denaro per agevolare aziende considerate vicine a Nicastri. E se da un lato il vicepremier Luigi Di Maio intima le dimissioni di Siri e dall'altro lo stesso Salvini ribadisce la fiducia e la stima nei suoi confronti, Siri afferma di non sapere nulla della questione: "Non so se ridere o piangere, io non mi dimetto".



Non le manda certo a dire, invece, il Governatore della Liguria Giovanni Toti, secondo cui Di Mai avrebbe una concezione del diritto penale alquanto particolare: "Ler la Costituzione della Repubblica sarà un procuratore e un tribunale a dover eventualmente dimostrare con tre gradi di giudizio la sua colpevolezza, non Siri a dover dimostrare la propria innocenza". Dubbia, a suo dire, anche la visione morale di Di Maio, che "a quanto pare ragiona ad personam, soprattutto se pensiamo che alla Raggi non è stato chiesto di dimettersi, nonostante sul Comune di Roma si sia abbattuta ogni accusa e ogni sospetto".