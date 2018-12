Rossetti: «Bocciati emendamenti Pd su Zona Arancione e cassa in deroga»

Genova - «La maggioranza giallo-verde ha bocciato in Commissione gli emendamenti del Pd alla Legge di Bilancio 2019, che estendevano gli indennizzi alla zona arancione e aumentavano i fondi per la cassa integrazione in deroga, visto che, al momento, i soldi stanziati non bastano neppure per la prima metà del prossimo anno. Con questa decisione Lega e 5 Stelle infrangono le promesse che avevano fatto sul territorio e dimostrano di ignorare gli effetti che il crollo del ponte Morandi ha avuto sulla città»: così Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure.



«Esiste una zona limitrofa alla zona rossa direttamente colpita da questa tragedia che, dal 14 agosto e nei prossimi mesi – sperando che non si tratti di anni, come sostiene il ministro Toninelli – sta soffrendo e soffrirà enormi disagi. Parliamo di coloro che abitano e lavorano a due passi dal ponte crollato, i cui appartamenti, oggi, non valgono quasi più nulla e le cui attività rischiano di chiudere, perché sono letteralmente tagliate fuori da qualsiasi tipo di collegamento - aggiunge - Queste persone dovranno sopportare i tanti disagi della demolizione e della ricostruzione, andando incontro a lunghi periodi di difficoltà. Proprio per questo il Partito Democratico, in Liguria ma anche a Roma, ha sempre lottato per il riconoscimento di una parte di indennizzi anche a chi ha avuto la fortuna di non perdere la casa, ma ha comunque dovuto fare i conti con le fortissime ripercussioni dalla tragedia del 14 agosto. Il Governo giallo-verde invece si è dimostrato totalmente insensibile a questa richiesta. E anche le promesse del commissario Bucci si sono infrante, di fronte alle decisioni romane del suo partito di riferimento, la Lega».



«Un pessimo segnale è anche la bocciatura dell’emendamento Pd per la cassa integrazione in deroga. Le risorse stanziate dal Governo sono del tutto insufficienti ed entro giugno – ma temiamo anche prima – moltissime persone potrebbero perdere non solo il posto di lavoro, ma anche il reddito. Il Partito Democratico ripresenterà in aula gli emendamenti bocciati in Commissione e anche a livello locale si batterà fino alla fine perché i diritti di tutti vengano garantiti», conclude Rossetti.