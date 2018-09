Salone Nautico, Bucci commenta il progetto di Autostrade: «Sembra ok, ma valuterà il commissario. Buone notizie per la gronda»

Ecco il commento del sindaco

Genova - «Sembra un buon progetto: rispetta tutto quello che ci eravamo detti, siamo abbastanza soddisfatti. Ora toccherà al commissario - quando ci sarà - valutare il da farsi. Se quello sarà il progetto migliore lo deciderà, se no ne sceglierà un altro». Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci questa mattina al Salone Nautico, a margine dell'incontro del vicepremier Matteo Salvini con la stampa.



L'esito dell'incontro di ieri con Autostrade - durante il quale Bucci e Toti hanno ricevuto il piano di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi - al momento pare buono. «Non sono io a dover decidere» afferma il sindaco «anche perché, spettasse a me, sapreste tutti quale decisione vorrei prendere. Secondo me bisogna fare un ponte di altissima qualità, e quello di Renzo Piano sembra all'altezza». Sui tempi tutti concordano nel dire che vada fatto in fretta, e il sindaco come rappresentante da città non transige: «Io farò il mio dovere, e qualora mi rendessi conto che ci fossero dei rallentamenti non esiterò a farlo presente su tutti i tavoli di tutta Italia e di tutta Europa se fosse necessario». E per quel che concerne la questione gronda forse si comincia a "vedere la luce": «il ministro Toninelli ha dato l'ok dicendo che "la gronda se si deve fare si farà", e questa è davvero una buona notizia» continua Bucci, «anche perché io ho sempre detto che la gronda è necessaria, ma a questo punto direi che anche tutti i genovesi lo hanno capito».