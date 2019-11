Salvatore (M5S) eletta vicepresidente commissione affari istituzionali

Genova - "Ringrazio la Commissione I Affari istituzionali e Bilancio per l’incarico a me conferito: oggi sono stata eletta vicepresidente di Commissione. Un incarico che mi vedrà impegnata per l’ultima e importante sessione di bilancio di questa legislatura. Ringrazio i colleghi per la fiducia attribuitami: svolgerò il mio ruolo con serietà e determinaziome, volontà di ascolto e spirito di servizio verso tutti i gruppi consiliari rappresentati in Commissione e specialmente verso la cittadinanza". Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore a margine dell'odierna seduta.