Il Ministro dell'Interno poi sbotta: «Non fatemi parlare di Casalino»

Genova - L’arrivo di Matteo Salvini a Genova rischia di non essere più una notizia, visto che il vice-premier non appena ne ha occasione non fa mancare la sua vicinanza a Genova e alle famiglie sfollate di via Fillak e via Porro.



Come questa mattina, quando il Ministro dell’Interno si è recato nella cosiddetta "zona rossa". «Il mio lavoro parte dall’ascolto, un decreto può essere migliorato. Farò il possibile per far sì che venga restituito tutto ciò che deve essere restituito a queste persone. I soldi ci sono, bisogna specificare i tempi e i modi. Gli sfollati? Mi hanno detto che gradirebbero che ci sia un commissario pronto a lavorare. Verranno riaperte alcune arterie nei prossimi giorni. Spero che il nuovo commissario ci sia entro oggi. Gemme? Sono dell’idea che sia molto più coinvolto un commissario che ha vissuto in prima persona il dramma, piuttosto che uno che abita a Roma. Mi auguro che Autostrade rispetti ogni decisione. Il buon gusto vorrebbe che chi è stato colpevole di questo disastro chiedesse scusa e tacesse» ha dichiarato Salvini alla stampa presente.