Salvini a Genova, previste polemiche all´arrivo del vicepremier: Prefettura blindata

Genova - Il Ministro dell'interno dovrebbe arrivare in Prefettura intorno alle 12.30 di oggi per presiedere al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e firmare con il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti un accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il suo Ministero e la Liguria. Presenti all'incontro anche il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino.

Secondo la questura, in concomitanza con il suo arrivo, Salvini sarà accolto anche da una serie di contestatori: i manifestanti partiranno alle 11.30 dalla stazione Marittima per raggiungere la Prefettura. Per questa ragione, la zona di Largo Lanfranco sarà blindata, limitata da transenne e controllata dalla Polizia.



Alla fine del tutto avrà luogo una conferenza stampa, ma durerà poco: alle 15, infatti, il vicepremier è atteso in via Capello (a Sampierdarena), dove incontrerà una delegazione degli abitanti che vivono ai confini con la zona rossa, fino ad oggi esclusi dai risarcimenti per la ricostruzione.