Salvini agli sfollati: «Mi aspetto una felpa. Su, non fate i genovesi...»

Il vicepremier scherza, ma loro non stanno al gioco…

Genova - Un battibecco affrontato con il sorriso, che nasconde un bisogno reale. La cittadinanza di Certosa, colpita in prima persona dal crollo del ponte Morandi, non ha voglia di scherzare, nemmeno per un secondo. Ed ecco che, durante l’intervista di rito rilasciata dal vicepremier Salvini, gli sfollati alzano la voce.



«Quando tornerò mi aspetto una felpa…» ammette il leader leghista, cercando lo sguardo dei residenti. «Forse. Se onorerà tutti gli impegni» sentenziano loro. La felpa, per chi non lo sapesse, è il marchio di fabbrica di Salvini. Una delle tante operazioni di marketing territoriale che Salvini ha utilizzato (negli anni) per avvicinarsi all'elettorato italiano.



«Non fare la genovese…» ha concluso il Ministro dell’Interno, sottolineando poi che era soltanto una battuta di spirito.