Salvini suggerisce Cingolani, potrebbe essere lui il super commissario

Il vicepremier : «Serve un manager onesto che ha girato il mondo»

Genova - Matteo Salvini ha dato qualche indizio sul profilo che il Governo starebbe vagliando per il ruolo di super commissario alla ricostruzione del ponte Morandi. «Abbiamo suggerito un nome al premier Conte, una personalità con un ottimo curriculum, che ha girato il mondo» e che, a quanto pare «è stato direttamente coinvolto nel disastro».



Ma di chi si tratta? Era la domanda che si ponevano i genovesi in mattinata. Nel pomeriggio, ha trovato riscontri la voce di Roberto Cingolani, Direttore Scientifico dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Stando infatti a quanto riportato da Primocanale, Cingolani sarebbe il prescelto del leader del Carroccio. Laureato in fisica, Cingolani gode di ottima considerazione nel panorama italiano, oltreché genovese. «Vedo il ponte dalla finestra della mia camera da letto», aveva dichiarato in un’intervista. Questo il riferimento a cui alludeva Salvini.



Il vice-premier aveva specificato poi che, in questo momento, per fronteggiare l'emergenza fosse necessario trovare «un manager onesto». Palla a Conte adesso. Ma, quel che è certo è che Cingolani oltre a godere della stima di Salvini, avrebbe anche quella del Movimento 5 Stelle, visti i recenti incontri con Davide Casaleggio.