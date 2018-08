Scontro su Ponte Morandi, Toninelli: «Autostrade metta i soldi che al ponte pensiamo noi»

Genova - Dopo che ieri il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incalzato il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla ricostruzione del viadotto, nella mattinata di oggi quest'ultimo - ospite di Radio Anch'io - non ha mancato di replicare, dicendo ampiamente la sua in merito a quello che dovrebbe essere l'iter da seguire.



Le parole di Toninelli - Dopo che ieri Autostrade per l'Italia ha pubblicato il testo integrale della convenzione con il Mit - direttamente conseguente all'accusa di aver secretato i suddetti documenti - oggi è proseguito il botta e risposta con il governo, facendosi anzi ancora più serrato. Proprio questa mattina, infatti, il Ministro Toninelli - ospite di Radio Anch'io ha dichiarato che «Autostrade per l’Italia metterà i soldi per ricostruire il ponte Morandi, mentre alla ricostruzione provvederà lo Stato. Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini risarcitori. Sugli immani danni morali e civili è normale che debba mettere i soldi, ma è altrettanto normale che non possa ricostruire. Sarebbe irrispettoso nei confronti delle famiglie e dei cittadini».





Oggi a @Montecitorio l’ho ribadito: è una svolta storica. Su sito @mitgov finalmente piena trasparenza per tutti gli atti delle concessioni #autostrade. I cittadini capiranno come e perché i "padroni del casello" hanno fatto profitti immani alle loro spalle. Ed è solo l'inizio. pic.twitter.com/gS2NXUZx0U — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 27 agosto 2018