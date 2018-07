Scuole, Pd: «Da Fulgis disdetta del contratto collettivo integrato»

Genova - «La comunicazione indirizzata dal direttore di Fulgis, Paolo Gozzi, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori degli istituti Duchessa di Galliera e Deledda ci lascia totalmente esterrefatti e gravemente preoccupati circa il futuro occupazionale dei dipendenti e le prospettive delle scuole coinvolte. Nella lettera il direttore Gozzi dichiara che Fulgis vuole procedere alla disdetta del Contratto Collettivo Integrato di Istituto, stipulato per l'anno scolastico 2016/2017 e tacitamente rinnovato per il 2017/2018»: lo hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo Pd Comune di Genova.



«Questa comunicazione va nel senso opposto alle rassicurazioni arrivate in Commissione Consiliare dall'assessore Francesca Fassio sul futuro delle scuole, degli insegnanti e degli studenti iscritti - dichiara Cristina Lodi, capogruppo Pd a Tursi - . La modalità adottata dal direttore Gozzi nel comunicare questa decisione denota un percorso né condiviso né partecipato e tantomeno trasparente, se non nella modalità di comunicazione».



«Nell'interesse dei lavoratori, degli studenti e delle famiglie coinvolte, chiediamo che venga convocata con la massima urgenza una Commissione Consiliare con il direttore Paolo Gozzi e tutte le rappresentanze sindacali per fare finalmente chiarezza sulle intenzioni dell'amministrazione circa il futuro delle scuole Deledda e Duchessa di Galliera».