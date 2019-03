Servizi educativi, Lodi (PD): «Gli incarichi rinnovati ai supplenti per 15 giorni non danno stabilità»

Genova - «Oggi, venerdì 1° marzo, ultimo giorno della settimana scolastica, sono stati rinnovati gli incarichi per i supplenti dei servizi educativi del Comune 0-6 anni per 15 giorni a partire dal prossimo 4 marzo. Sono mesi che i rinnovi sono al massimo di trenta giorni, senza garantire la minima stabilità per servizi così delicati per i bambini. Ma non solo. È stato approvato un bilancio che prevedeva assunzioni, c'è un concorso in atto ed una graduatoria attiva, perché questa situazione?»: così Cristina Lodi, capogruppo Pd Comune di Genova.



«Non era questa l'amministrazione che si poneva come priorità la famiglia e i servizi ai minori? Davvero grave questo atteggiamento che lede i servizi e i lavoratori, rinforzando la precarietà di un sistema così delicato e prezioso per le famiglie. Chiederò con urgenza una commissione consiliare, ma non è chiara la linea politica di questa amministrazione che continua a non affrontare seriamente il tema».