Sfollati, oltre 70 gli appartamenti offerti dai privati

Genova - Dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi si è aperta una gara di solidarietà tra i cittadini per aiutare la popolazione costretta a lasciare la propria abitazione.



L'amministrazione comunale, oltre alle misure messe in campo insieme a Regione Liguria e Protezione civile, ha anche attivato una mail – casedisponibili@comune.genova.it – a cui può scrivere chiunque voglia mettere a disposizione un appartamento.



Sono già oltre 70 le persone che hanno risposto positivamente all'appello – alcune anche da fuori Genova – e gli uffici stanno ora valutando gli appartamenti, incrociando le offerte con le esigenze delle famiglie sfollate. «Ricordiamo che nella mail è necessario – per rendere proficua la richiesta e aiutare gli uffici a prendersi carico dell'offerta in modo celere ed efficace – indicare, oltre alle proprie generalità, i seguenti punti: ubicazione dell'abitazione; numero dei vani e metratura; piano; presenza o meno di ascensore; alcune informazioni sull'accessibilità per persone con disabilità; condizioni per la messa a disposizione (locazione o comodato gratuito) e presenza di un eventuale posto auto. È importante allegare anche una planimetria dell'appartamento. Il numero verde della Protezione civile 800 177797 dà informazioni anche sull'emergenza abitativa».