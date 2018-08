Sfollati, Pd: «Bene la giunta sugli indennizzi»

Genova - «Il via libera, dato oggi dalla Giunta ligure, all’ampliamento del Pris (Programma Regionale sulle Infrastrutture Strategiche) inizialmente previsto per gli interferiti dalle opere infrastrutturali ritenute prioritarie, ma che, a partire dalla tragedia del ponte Morandi, verrà adottato anche in occasione di eventi calamitosi è una buona notizia»: lo ha dichiarato il Pd Ligure tramite una nota.



«Questa soluzione faceva parte del pacchetto di proposte sull’emergenza Genova presentato dal Gruppo del Pd nei giorni scorsi, quando sostenemmo la necessità che, a fini di risarcimento, gli sfollati del ponte Morandi dovessero venire equiparati agli interferiti della Gronda e ricevere, come indennizzo per l’abbattimento della propria abitazione, 45 mila euro in più oltre al valore dell’immobile. Tutti costi interamente a carico di Autostrade. Un atto di giustizia doveroso nei confronti di chi ha perso la casa. Il Partito Democratico voterà a favore di questa misura lunedì in Commissione e martedì in Consiglio regionale - ha aggiunto - Nei prossimi giorni presenteremo altre proposte, con lo stesso spirito di collaborazione che riteniamo sia necessario mantenere in questa fase difficile. E ci auguriamo che anche queste idee possano essere prese in considerazione dalla Giunta, a partire dalla Zona economica speciale (Zes). Il nostro auspicio che è tutte queste misure possano diventare parte integrante di quella legge speciale per Genova che pensiamo sia un obiettivo fondamentale da perseguire in Parlamento. Per raggiungerlo serve l’unità delle forze politiche, sociali ed economiche della città».