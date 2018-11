Shanghai, prima giornata del sindaco Bucci in missione di marketing territoriale

Genova - Prima giornata della missione di marketing territoriale del Sindaco Marco Bucci a Shanghai, in occasione di China international import exhibition, la più grande manifestazione economica organizzata quest'anno in Cina direttamente dalla Presidenza della Repubblica cinese fino al 10 novembre 2018 presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai.



Insieme a Giuseppe Zampini, amministratore delegato di Ansaldo Energia, e Paolo Emilio Signorini, presidente della Autorità di sistema portuale, Bucci ha incontrato in mattinata i vertici di Shanghai Electric, in particolare il vice preisdente Chen Ganjin, e Yuan Jinhua, vice presidente di Shanghai Electric Power Generation Group.



Shanghai Electric, che detiene il 40% delle azioni Ansaldo, ha sottoscritto diverse joint venture con Ansaldo Energia nel settore delle turbine a gas, e martedì firmerà un ulteriore accordo di collaborazione.



Il sindaco di Genova ha ricordato i tre assi di sviluppo della città (porto e logistica, turismo, hi-tech), ha detto che si impegnerà a favorire la collaborazione fra le Università, in particolare nel settore hi-tech e per lo sviluppo di skills avanzate, ha sottolineato l'importanza per Genova della collaborazione fra Ansaldo Energia e Shanghai Electric anche come modello di ricerca sulle tecnologie avanzate.



L'Università di Shanghai ha confermato la disponibilità a cooperare, il sindaco si è impegnato a parlare con il Rettore dell'Università di Genova per attivare il rapporto diretto. Zampini ha ricordato fra l'altro gli obiettivi di crescita di Ansaldo e Shanghai Electric, fino a diventare nei prossimi 15-20 anni il maggiore produttore mondiale nel settore delle turbine a gas.



Bucci ha poi visitato il distretto di Lungang, zona al centro di un colossale progetto di sviluppo finalizzato a creare la "città del futuro", una città pilota nell'area metropolitana a sud est di Shangai, nella quale compatibilizzare sviluppo industriale, sistemi di trasporto, qualità della vita, attività portuali, produzione di motori per grandi navi, equilibrio ambientale, passando dagli attuali 320.000 abitanti a 680.000. Il Sindaco ha incontrato il Governatore Chen Jie.

Dopo aver visitato altri stabilimenti di Shanghai Electric e quelli che ospitano le società nate dalle joint ventures con Ansaldo, in serata il Sindaco ha incontrato i vertici di China Communication Construction Company, una delle più grandi aziende mondiali in materia di costruzione di infrastrutture (strade, ponti, tunnel), realizzatrice di 7 fra i primi 10 ponti al mondo.



Bucci ha incontrato Wang Jingchun, Presidente esecutivo di CCCC e tutti i vertici del colosso cinese, approfondendo in particolare le tematiche relative ai più importanti ponti costituiti da CCCC e ricordando, oltre all'urgenza della ricostruzione del ponte della Val Polcevera, anche i molti progetti infrastrutturali essenziali per lo sviluppo della Città, in particolare la gronda autostradale.