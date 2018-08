Sì al protocollo d´intesa sulla promozione della cultura del mare

Genova - È stata approvato ieri, nel corso della Giunta Comunale, un Protocollo d'Intesa tra Comune di Genova, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile e Agenzia della Regione Liguria – Alfa Liguria che segna la definizione di accordi di programma che incrementino l'impiego a bordo dei giovani del nostro territorio in posizioni altamente qualificate. La promozione della cultura e dell'economia del mare rappresenta un passaggio fondamentale del nuovo corso che vede impegnato il Comune di Genova, nella figura del Consigliere Delegato Maresca, per lo sviluppo della città.



«Comune, FAIMM e Alfa Liguria, hanno interesse a sviluppare iniziative e/o Progetti volti a potenziare lo sviluppo dei settori marittimo e portuale del nostro territorio – afferma Maresca – in cui la formazione giovanile e continua incrementi l'offerta di personale qualificato in uno dei settori di punta dell'economia genovese. Si vogliono così approfondire tematiche che concorrano ad una maggiore consapevolezza del ruolo e dell'importanza che l'economia del mare riveste per lo sviluppo della città avviando rapporti di internazionalizzazione per il trasferimento di know-how e per stabilire relazioni formative e culturali».



«All'accordo si legano iniziative quali la realizzazione di una piattaforma digitale che divenga motore di ricerca in cui reperire occasioni di lavoro e formazione – continua il Consigliere –. La maggior parte delle persone non sono a conoscenza del fatto che l'Accademia della Marina mercantile organizza corsi il cui tasso di occupazione al momento dell'uscita raggiunge il 95%. Le professioni marittime hanno grande potenziale e per questo motivo il Comune si è detto pronto a promuoverle e facilitarne i processi». Nello specifico, la Direzione Porto&Mare si impegna, tra le altre attività, nella divulgazione di una conoscenza e cultura marittima che riesca a trattenere i giovani dando loro sbocchi professionali soddisfacenti e ne attiri anche da oltre Appennino.