Sì dalla giunta al disegno di legge sugli indennizzi per gli sfollati

Giampedrone: «Sarà Autostrade a finanziare tecnicamente il Pris»

Genova - E’ stata approvato oggi dalla Giunta regionale il disegno di legge la legge sugli indennizzi per tutte le persone che hanno perso la casa, perché non potranno rientrare nella propria abitazione, a seguito del crollo di ponte Morandi. L’obiettivo è quello di gestire nel modo più efficace possibile e più veloce le eventuali demolizioni degli immobili in zona rossa e risolvere i problemi delle persone che a causa del crollo del ponte dall'oggi al domani hanno perso tutto.



Indennizzo - «Sarà Autostrade per l’Italia a finanziare il Programma Regionale sulle Infrastrutture Strategiche in quanto titolare della concessione e indipendentemente da chi costruirà il nuovo ponte - ha dichiarato a Primocanale l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - Anche se al momento non si conosce ancora il numero esatto delle abitazioni, che andranno abbattute con la demolizione del ponte, ammontano a 286 i nuclei familiari sfollati per un totale di oltre 500 persone. Sono interessate dall'ampliamento della legge del Pris anche dodici aziende di varie dimensioni e di svariate centinaia di dipendenti, che dovranno essere tutelate, affinché sia garantita la continuità occupazionale e produttiva».



Soldi - «A queste verrà riconosciuto, oltre al valore dell’immobile e dell’indennizzo Pris di 45.000 euro, un ulteriore risarcimento mensile, motivato dall'immediato sgombero. Metteremo in campo tutte le soluzioni possibili per venire in contro a chi sta vivendo situazioni difficili dopo il cedimento di ponte Morandi. Tutto ciò che è in Zona Rossa è indennizzabile – ha proseguito Giampedrone – lo sarà anche se questa sarà allargata. Lavorerò affinchè si possa creare una zona cuscinetto che dovrà subire un doppio disagio, che non è essere considerata come indennizzabile ma convivere con un cantiere».