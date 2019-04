Sicurezza integrata, firmato l´accordo. Salvini: «Io lavoro coi fatti, lascio agli altri le parole».

Genova - Intorno alle 13 il Ministro dell'interno è arrivato in Prefettura, dove ha presieduto al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica e ha firmato con il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il Prefetto Fiamma Appena um accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il suo Ministero e la Liguria. Presenti anche il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Garassino.

Nel frattempo un corteo di contestatori - partiti intorno alle 11.30 dalla stazione Marittima, da cui si sono spostati in corteo per raggiungere la Prefettura - ha voluto accogliere l'arrivo del vicepremier: per questa ragione sono stati predisposti blocchi e controlli di fronte all'ingresso della Prefettura, nella zona di Largo Lanfranco (per l'occasione rimasta blindata, limitata da transenne e controllata dalla Polizia). Alla fine la manifestazione non sembra aver turbato in alcun modo il normale svolgimento dell'appuntamento in Prefettura.



L'accordo - Con la firma di oggi potranno essere investite le risorse stanziate da Regione Liguria (circa 1 milione di euro) per l'implementazione e la regolamentazione dei sistemi di sicurezza tecnologica, l'aggiornamento professionale integrato della Polizia Locale e delle Forze di Polizia e l'attivazione di politiche di inclusione sociale. I principali destinatari di questi fondi sono il Comune di Genova (400mila euro) e i Comuni liguri sopra i 15mila abitanti (che riceveranno fino a un massimo di 60mila euro ciascuno, fino al raggiungimento complessivo di 600mila euro), i quali dovranno presentare progetti insieme ad almeno altri due Comuni più piccoli del loro territorio: in questo modo saranno coinvolti 30 Comuni a livello regionale, cosa che renderà possibile l'attivazione di una "rete di sicurezza" lungo tutta la Liguria. Gli interventi potranno riguardare interventi per la sicurezza integrata di litorali, parchi, aree pedonali o spiagge, oltre che alla videosorveglianza mobile.

[Si è concluso da pochi minuti l'incontro tra il Prefetto Fiamma Appena, il Governatore della Liguria Giovanni Toti e il vicepremier Matteo Salvini.



Il« nostro obiettivo è quello di implementare l'impianto di sicurezza ligure» spiega il Prefetto Fiamma Spena: «L'Accordo, infatti, mira ad attivare una rete di sicurezza ligure, possibile grazie alla collaborazione delle Istituzioni e delle loro articolazioni sul territorio».

«L'8% di reati in meno, centinaia di telecamere in più, l'operazione spiagge sicure, l'operazione scuole sicure, la diminuzione dell'immigrazione, i beni Canfarotta - confiscati ormai da 5 anni - che nel giro di pochi mesi (grazie al lavoro di tutti) potranno tornare in mano al Comune di Genova. Tutti gli organi stanno dando il meglio» afferma il vicepremier, «dalla Polizia alla Prefettura al Comune, indistintamente: questo è ottimo, ma continueremo a lavorare, perché la strada è ancora».



Zona rossa - Intorno alle 15 il vicepremier è atteso in via Capello (a Sampierdarena), dove incontrerà una delegazione degli abitanti che vivono ai confini con la zona rossa, fino ad oggi esclusi dai risarcimenti per la ricostruzione. «Per la ricostruzione» ha anticipato infine Salvini a margine della conferenza stampa «manca solo una "virgola" da parte del Presidente del Consiglio, ma io ho fiducia in lui e spero e credo che la questione si risolverà in breve. Ringrazio il sindaco-comissario per il lavoro svolto finora, e sono sicuro che continuerà su questa scia. I soldi ci sono e i numeri anche: io preferisco lavorare coi fatti, lascio agli altri le parole».