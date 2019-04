Situazione carceri, Fontana: «Troppe aggressioni, serve un tavolo di confronto»

Genova - «Una commissione consiliare per discutere della "Situazione carceraria a Marassi e Pontedecimo, sia sul piano sicurezza, sociale e pari opportunità»: è quanto richiesto dalla capogruppo della Lega Lorella Fontana.



«Ho ritenuto opportuno - ha spiegato Fontana - chiedere la convocazione di una commissione consiliare per discutere della situazione carceraria a Marassi e a Pontedecimo, in virtù delle ultime aggressioni avvenute all'interno delle case circondariali, dove spesso le Forze dell'Ordine devono fare i conti con presidi di sicurezza non efficaci. Occorre trovare delle soluzioni concrete per l'incolumità della polizia carceraria. Servono più tutele per chi lavora nelle case circondariali, per questo ho anche chiesto che venisse inoltrata la convocazione ai direttori delle suddette sedi, in modo tale da aprire un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati».