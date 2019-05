Slow Fish, le migliori acciughe ripiene della coppia Toti-Bucci

I due hanno sfidato l'Amministratore Delegato di Iren Massimiliano Bianco e il presidente dell'Aeroporto Odone

Genova - Il primo contest culinario a coppie per la preparazione della acciughe ripiene con la vellutata di zucchine è andata alla coppia Toti-Bucci: i due politici, secondo lo chef Ivano Ricchebono, hanno superato l’amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco e dal presidente dell’Aeroporto di Genova Paolo Odone.



Cibo - Una gara organizzata a Slow Fish a colpi di impasto di mollica di pane ammorbidita nel latte, scalogno, aglio, maggiorana tritata, parmigiano e pan grattato, per sensibilizzare le persone a cucinare prodotti ittici locali a chilometro zero. La sfida era stata organizzata da Iren.



Manualità - "Un piatto della tradizione genovese, che sembra semplice, ma..», ha scherzato Ricchebono prima di assaggiare, mentre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha proseguito: «Di sicuro non le nostre, ma l'acciuga ripiena è una grande eccellenza della Liguria - ricorda Toti - ma sul risultato non garantisco». Infine Bucci ha concluso: «Le regole per cucinare delle buone acciughe ripiene secondo me sono rispettare la materia prima l'acciuga ha un gusto perfetto, di certo non va sovraccaricato».