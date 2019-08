Smantellata centrale del falso a Principe, Piana e Fontana (Lega): «Piaga sociale da estirpare»

Genova - «Sequestrati 85 mila pezzi contraffatti e le matrici per la falsificazione delle targhette in metallo in zona Principe. Nella giornata di ieri, gli agenti del Reparto Giudiziaria della Polizia Locale hanno inferto un duro colpo al business illegale del contraffatto, che operava nel centro storico. Durante l'esecuzione dell'attività delegata sono stati identificati due stranieri per cui è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato e per altri due invece si è aperta una segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione del Testo unico sull'immigrazione» affermano Lorella Fontana (capogruppo della Lega in Comune) e Alessio Pianaz (Commissario cittadino della Lega).



Le dichiarazioni - «Si tratta di azioni necessarie e incisive nei confronti di tutti i fenomeni di abusivismo e di illegalità che servono, sia a portare decoro in alcune zone della città, sia a tutelare i commercianti regolari che pagano le tasse. Con la Lega all'amministrazione comunale non c'è più spazio per illegalità e abusivismo. Importante è il lavoro svolto dall'assessore alla Sicurezza Garassino e dalla polizia locale: dalla semplice repressione della vendita abusiva sul posto, infatti, si è passati ad articolate indagini che servono a individuare e sgominare le organizzazioni che agiscono nell'ambito della contraffazione. Un ringraziamento a tutte le Forze dell'Ordine, a tutti i reparti coinvolti nell'operazione di sequestro e in particolare a quello della Sicurezza Urbana, che in seguito alle indagini ha trovato l'appartamento di uno dei venditori abusivi in cui venivano tenuti altri pezzi contraffatti».