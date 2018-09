Stati Generali dell´Educazione, risultati positivi

Genova - Si sono conclusi sabato 22 settembre a Palazzo Ducale con una grande partecipazione gli Stati Generali dell'Educazione, organizzati dal Comune di Genova Agenzia per la Famiglia e Assessorato alle Politiche Educative e dell'Istruzione con il Patrocinio di Asl 3 Genovese, Università di Genova, Coni e con Arcidiocesi di Genova. Le istituzioni presenti hanno assunto l'impegno di creare un tavolo permanente per dare sostegno al tessuto sociale formato dalle famiglie e da tante realtà educative. Nel corso del 2019 verranno organizzati 5 gruppi di lavoro su alcune proposte nate dall'ascolto dei 140 interventi della prima parte degli Stati Generali.



«Gli ambiti di intervento sono numerosi: un sito internet che riporti tutte le realtà educative del territorio, soluzioni per i doposcuola e i centri estivi, la diffusione del metodo di mutuo aiuto e la relazione tra famiglie, l'educazione civica nelle scuole, il cambiamento della città per renderla a misura di bambino e per permettere la pratica di sport anche all'aria aperta», dichiara Simonetta Saveri, responsabile dell'Agenzia Comunale per la famiglia.



Il Sindaco di Genova, Marco Bucci, presente nel pomeriggio ha sottolineato come il Comune abbia il compito di far emergere, sostenere e facilitare il ruolo fondamentale delle realtà educative e come sia importante educare i giovani all'impegno individuale per il bene di tutta la comunità. Il prossimo appuntamento è per il 2 febbraio 2019 per un Convegno sulla Scuola