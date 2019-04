Striscione con minacce a Salvini, Senarega: «Non ci fate paura»

Genova - «Il 25 aprile in Liguria si è aperto con uno striscione dei "democratici" che seminano odio e minacciano il ministro Matteo Salvini, appeso nel centro di Uscio, in provincia di Genova» spiega in una nota Franco Senarega, capogruppo regionale della Lega.



La risposta allo striscione - «Il testo corredato da una stella a cinque punte, simbolo dei terroristi delle BR durante gli anni di piombo, recita: "Salvini attento ancora fischia il vento, onore alla Resistenza". Secondo quanto riferito dai carabinieri, che stamane hanno rimosso lo striscione, gli autori dell'inquietante gesto hanno agito la notte scorsa. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della Digos che hanno avviato un'indagine per risalire ai responsabili. Non ci fate paura, ci fate solo pena».