Sviluppo degli spazi urbani, sì alla mozione del Pd

Genova - Lo scorso 21 novembre si è celebrata la Giornata nazionale degli alberi. Nel solco di questa iniziativa e dello spirito che la muove, il Gruppo consiliare del PD in Comune a Genova ha rilanciato e presentato oggi una mozione - approvata dal Municipio Bassa Bisagno, votata oggi all'unanimità in Sala Rossa, che impegna il sindaco e la giunta per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Occorre promuovere una forte sensibilizzazione e una reale attenzione per coniugare il riuso di aree dismesse, le attività industriali presenti, le criticità della viabilità conosciute, con l'indispensabile programmazione di opere volte ad accrescere e migliorare le condizioni ambientali nella Città Metropolitana, alla luce degli innegabili benefici che si otterrebbero da una maggiore manutenzione e intensificazione del verde. Si chiede inoltre di avviare lo studio di un Piano per la realizzazione degli impianti di alberature, con efficacia direttiva, denominato "Sistema del verde urbano e territoriale".



"Questa mozione riprende quanto approvato a fine ottobre dal Municipio Bassa Valbisagno – dichiara la capogruppo PD Cristina Lodi - , che ringraziamo per l'impegno profuso in questo ambito. È fondamentale vivere il tema del verde come un patrimonio dal quale farsi coinvolgere, basti pensare ad altre città, come ad esempio Milano, che ha saputo investire su questo aspetto del vivere urbano. È importante sottolineare quanto all'interno delle aree cittadine il verde costituisca elemento di tutela ambientale e mitighi il degrado urbano, regoli il microclima e abbia effetti sull'aria che si respira, riduca la rumorosità urbana e attenui l'inquinamento. Quindi, considerata l'evidente insufficienza di interventi per la cura e lo sviluppo del patrimonio costituito dal verde urbano presente nel nostro territorio, relativamente alle aree di competenza della città metropolitana, crediamo sia necessario potenziare questo aspetto dell'amministrazione. Esistono esperienze di associazioni ambientaliste in questa città che sono di insegnamento. Ed esistono Municipi la cui politica è orientata verso un verde comunitario e partecipato. Ora tocca all'amministrazione comunale provare a farsi parte attiva di questo percorso, come ha confermato di voler fare oggi dando parere positivo alla mozione".