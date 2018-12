Taxi e auto a noleggio, Rixi: «A gennaio tavolo per riformare il settore»

Il viceministro ha fatto il punto dopo il decreto approvato dal consiglio dei ministri

Genova - «Il decreto sul trasporto pubblico locale non di linea, approvato dal consiglio dei ministri, è il frutto di un serrato e franco confronto con rappresentanti di categoria dei tassisti e dei noleggi con conducente, che abbiamo più volte incontrato fino ad arrivare a una sintesi che mette a riparo i posti di lavoro, garantendo però regole e legalità, contro ogni forma di abuso»: così il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.



Licenza - «Il testo approvato ha accolto anche alcune modifiche proposte dai rappresentanti degli Ncc, introduce l'utilizzo di strumenti tecnologici per la prenotazione del servizio, l'utilizzo di rimesse ulteriori rispetto a quella del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione previa intesa da parte della Conferenza unificata entro il 28 febbraio. È inoltre introdotto il foglio di servizio elettronico in cui sono registrate, dalla partenza in rimessa, più prenotazioni di servizio - aggiunge - È prevista, inoltre, l'istituzione di un registro informatico nazionale delle imprese di licenza per il servizio taxi e di quelle con autorizzazione per ncc. Inoltre, a garanzia dei contratti in essere a 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'inizio del singolo servizio di noleggio può avvenire anche fuori dalla provincia di appartenenza del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione».



Legalità - «A gennaio inizieremo un tavolo con tassisti e noleggiatori per arrivare finalmente a una riforma di settore, che gli operatori attendono da almeno dieci anni.

Per i prossimi tre mesi, fino a che non sarà completata la riforma, abbiamo stabilito il blocco del rilascio di autorizzazioni e delle sanzioni per partire con piede giusto, mettendo paletti certi per chi svolge il proprio lavoro nel rispetto di regole e legalità. Prima della conversione in legge, nei prossimi 60 giorni, ci confronteremo con tutte le parti, di categoria e politiche, per eventuali miglioramenti del testo. È finito il tempo delle proroghe che per troppi anni ha lasciato tassisti e imprese del noleggio nell'incertezza, con una forte esposizione all'entrata della concorrenza sleale delle multinazionali».