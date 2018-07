Terminal Costa a Genova, Pd: «Una grande occasione per il territorio»

Genova - «Accogliamo con soddisfazione la notizia della concreta intenzione di Costa Crociere di riattivare un terminal passeggeri a Genova. Si tratta senza dubbio di un ritorno importante di un'azienda che ha fatto la storia del turismo crocieristico e che rappresenta un'eccellenza per Genova e tutta la Liguria»: lo hanno affermato Alberto Pandolfo, segretario PD Genova e Simone D'Angelo, responsabile Sviluppo PD Genova



«L'apertura del terminal Costa sarà un valore aggiunto per il nostro porto, dove già operano con estrema professionalità altre compagnie, e non farà che aumentare le occasioni di lavoro, l'indotto per il settore turistico e ricettivo del nostro territorio - hanno proseguito - Confidiamo pertanto in un intervento diretto da parte di Autorità Portuale volto a creare le condizioni per il ritorno di Costa Crociere nella nostra città, in grado di rispondere alle aspettative degli operatori settore».