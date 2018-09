Terzo Valico e Porto, Lunardon: «Se non ci sono risorse adeguate Rixi si dimetta»

Genova - «Rixi ci è o ci fa? Il viceministro ai Trasporti è lui. Se nel decreto non ci sono risorse adeguate su Terzo Valico e porto, l’unica cosa seria che può fare è dimettersi»: lo ha dichiarato Giovanni Lunardon, capogruppo del Pd in Regione Liguria.



«Nella bozza che circola del fantomatico decreto l’anticipo del sesto lotto del Terzo Valico (791 milioni) è cancellato e a fianco compare l’inquietante scritta: “contrarietà del Mit” cioè il Ministero dei Trasporti. Ma lui dov’era quando il Mit si dichiarava contrario all’anticipo del sesto lotto nonostante Regione, Comune e l’intera comunità sociale ed economica genovese lo chiedesse a gran voce? E poi a fronte di un calo dei traffici portuali superiore al 30% registrato dal 14 di agosto a oggi e di una proiezione fatta dall’Autorità di sistema portuale di Genova di un decremento del 15% per il 2019 com’è possibile che lo stanziamento nel capitolo dell’Iva dei porti sia pari a 20 milioni, come si legge in una delle ultime bozze? Vorrebbe dire solo 3 milioni in più rispetto a quanto oggi il porto di Genova incamera sull’Iva: non una miseria, un affronto all’intelligenza. E questo dopo che il viceministro Rixi, per giorni e giorni, aveva parlato del 3% senza tetto, che voleva dire circa 100 milioni in più rispetto a un gettito Iva da 3,5 miliardi, che comunque sarebbero stati inadeguati per far fronte al durissimo colpo ricevuto da quello che è il primo scalo d’Italia. E che avrebbe bisogno di un governo amico e non di un governo che gli fa lo sgambetto».