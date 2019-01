Tir in Sopraelevata, Corso: «Installato il primo limitatore in via Milano»

Genova - «Installato stamane sulla rampa di via Milano il primo dei limitatori di sagoma per impedire l'accesso alla Sopraelevata ai mezzi che superano peso e altezza consentiti. Lo scorso ottobre il Consiglio comunale di Genova aveva approvato la mia mozione per installare limitatori di sagoma in prossimità delle entrate della strada Aldo Moro, che non è stata progettata per supportare carichi eccessivi e per cui vige il divieto di transito ai mezzi con oltre 2,5 tonnellate di peso»: così Francesca Corso, consigliere comunale di Genova Lega-Salvini premier.



«Da allora, sono state numerose le segnalazioni di Tir che hanno imboccato gli accessi alla Sopraelevata. Ancora ieri mattina, ho visto una bisarca carica di veicoli transitare sul lato verso ponente. Dopo la prima e tecnicamente più semplice installazione del limitatore di sagoma in via Milano, il vicesindaco Stefano Balleari ha riferito che nei prossimi giorni sarà messo a punto il cronoprogramma per il montaggio degli altri».