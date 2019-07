Toninelli: «Genova sta rinascendo, ecco i numeri»

Genova - «A chi dice che blocchiamo le opere per Genova rispondiamo con i numeri. Un miliardo di euro per riparare ai danni del collasso del Morandi: risorse per gli sfollati, che oggi hanno tutti una nuova casa, per gli imprenditori, i lavoratori, il porto, le strade. E infine un ponte crollato, con una strage, e uno nuovo che sta nascendo. Senza dimenticare una struttura commissariale che sta impegnando questa immensità di soldi pubblici con poteri speciali»: così in un post su Facebook il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli.



Porto - «Altro che chiacchiere. Questo abbiamo fatto per Genova e tanto ancora faremo. Ma già oggi i numeri dicono che la città, a partire dal suo straordinario porto, sta camminando a passo veloce - aggiunge - I dati del traffico marittimo sono eloquenti: giugno è stato da record per gli scali di Genova e Savona con oltre 240mila teus movimentati, il volume di container più alto mai registrato in un solo mese. E sapete cosa abbiamo fatto poche settimane fa? Siamo riusciti a sbloccare ben 70 milioni, che i “bravi” della politica tenevano fermi dal 2012, per il cantiere della sopraelevata dello scalo genovese - prosegue - Abbiamo anche migliorato il Terzo valico grazie all’analisi costi benefici e lo abbiamo unificato con il nodo ferroviario della città per dare nuovo impulso e giungere prima al completamento delle opere.

Stiamo intanto potenziando tutti i collegamenti ferroviari e stradali da e per la Liguria. Non a caso proprio oggi, più tardi, avrò un’altra notizia da darvi in merito».



Gronda - «Dicono che blocchiamo le opere per Genova e, così facendo, prendono le difese di chi le ha inferto un colpo durissimo. Noi intanto continuiamo a lavorare per riparare ai danni incalcolabili causati da altri - sottolinea - Per quanto riguarda la Gronda, l’evitabile tragedia del 14 agosto ha generato una doverosa procedura amministrativa sulla concessione. L’opera è una parte importante del Piano economico finanziario del concessionario nei confronti del quale è in corso la procedura. Una infrastruttura, peraltro, sottoposta a una revisione che potrà contribuire a renderla più efficiente rispetto al progetto da noi ereditato. Noi andiamo a Genova con la faccia pulita di chi, con onestà, pensa al bene della città. Altri hanno una faccia un po’ così», conclude Toninelli.