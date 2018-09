Toninelli insiste col ponte multifunzione: «Ripensare la vocazione di un´intera area»

E fa l'esempio del Ponte Galata di Instanbul con galleria commerciale e ristoranti

Genova - «Un passaggio urbano di circa 500 metri, nato negli anni Novanta, sotto cui c'è una animata galleria commerciale e tantissimi ristoranti. Ebbene sì, ecco un ponte sotto il quale da anni si passeggia, si socializza. E si mangia. Cosa c'è di strano?». Queste le parole spese dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, fortemente convinto nel proporre proporre un ponte "multilivello" e "multifunzione" in sostituzione del Morandi.



Ma la proposta del ministro non si ferma qui. A suo parere, infatti, una grande opera «può condurre a riqualificare, a ridisegnare, a ripensare la vocazione di un'intera area, trasformando magari in luoghi da vivere e da fruire anche quei 'non luoghi' che oggi spesso vediamo essere le aree sotto i ponti, ricettacolo per lo più di degrado».