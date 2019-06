Genova - «I residenti della zona arancione non vogliono bloccare l'attività di demolizione del ponte ma hanno chiesto soltanto che queste operazioni delicate vengano fatte bene. Da parte loro c'è stato un approccio propositivo. Per tutte le famiglie che avranno a che fare con questi disagi abbiamo inserito un’indennità di 7 milioni»: lo ha annunciato il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Danilo Toninelli questa mattina in via Capello a margine dell'incontro.



Materiali- In merito al riutilizzo del materiale di risulta Toninelli ha proseguito: «Ho avuto modo di sentire il ministro all’Ambiente Costa che si dovrà occupare di questa operazione con il Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci. Posso dire che i dati saranno aperti perché non accetto che si possano ingenerare paure o ansie conseguenti all’assenza di informazioni». Sulle polveri sottili il ministro ha proseguito: «Sono al di sotto dei dati allarmanti, le operazioni possono andare avanti».