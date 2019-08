Toti lascia Forza Italia, Cavo: «Il futuro inizia oggi, basta bluff»

Genova - «Il futuro inizia oggi, una giornata in cui finalmente si è fatta chiarezza. Basta bluff, basta finzioni e rinvii. Chi non voleva il cambiamento ha gettato la maschera, e chi il cambiamento lo vuole davvero non può che sostenere Giovanni Toti, oggi più che mai, per la coerenza che ha dimostrato nel sostenere un partito aperto, che desse voce a tutti, per la chiarezza con cui ha presentato il suo progetto, senza giochetti da vecchia politica»: lo dichiara Ilaria Cavo assessore regionale.



«Noi non vogliamo un'Altra Italia, e non vogliamo neppure andar dietro a Farsa Italia. Noi vogliamo questa Italia e la vogliamo migliore - aggiunge - Da oggi saremo sempre di più, nasceranno su tutto il territorio i circoli fatti di persone che voglio il cambiamento vero. Sullo slancio del teatro Brancaccio, sull'onda di tutto quello a cui abbiamo assistito in queste ore saremo in tanti a voler cambiare, tutti insieme», conclude.