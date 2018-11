Genova - «Dal 9 dicembre il Frecciargento delle 6.20 Genova – Roma arriverà Tiburtina e questo è un problema per i tanti genovesi perché i due centri non saranno collegati e questo contribuisce a creare ulteriori difficoltà alla nostra città rispetto all’allacciamento con la Capitale e con il Nord Ovest»: lo ha dichiarato Alberto Pandolfo, consigliere comunale del Partito Democratico.

Pendolarismo - Pandolfo ha poi analizzato anche il problema del Nodo Ferroviario:



«C’è preoccupazione da parte dei lavoratori per il ritardo nella conclusione dell’opera. Stiamo parlando di un collegamento importante per tutti quelli che da Ponente vorrebbero spostarsi in breve tempo a Genova». «Purtroppo stiamo assistendo a un isolamento infrastrutturale – ha proseguito – e immaginare che non ci sia più un collegamento diretto tra Genova-Roma provoca una difficoltà ulteriore per i pendolari e questo è un rischio per chi vuole venire a visitare la nostra città e noi dobbiamo evitare tutto ciò».