Trasporti, nessun rischio di stop sulla Genova-Milano: il 30 agosto riapre la linea via Mignanego

Genova - Il rischio di stop sulla linea Genova – Milano, come riportato da alcuni organi di stampa, è privo di qualsiasi fondamento. Rfi e Regione Liguria confermano che, come previsto e annunciato da tempo, la linea via Mignanego riaprirà il 30 agosto.



Il punto della situazione - La riunione in Regione che si è svolta oggi aveva come obiettivo quello di illustrare i lavori di rinnovo previsti tra Tortona ed Arquata/Cassano Spinola a partire da inizio settembre, lavori che in alcun modo prevedono interruzioni del servizio ma solo rallentamenti nell’ordine dei 5 minuti.

«Quella di oggi» precisa l’Assessore ai Trasporti Gianni Berrino «è una delle numerose, regolari riunioni del tavolo tecnico istituito fin dall’inizio del nostro mandato da Regione Liguria, tra Trenitalia, Rfi e comitati dei pendolari. Il confronto tra le varie realtà è sempre stato improntato alla correttezza e alla trasparenza informativa, per far arrivare informazioni chiare e precise all’utenza su lavori, interventi ed eventuali problematiche. Oltre a questo – conclude Berrino – lo scopo di questi incontri dovrebbe essere proprio quello di evitare la diffusione di allarmismi ingiustificati e privi di fondamento».