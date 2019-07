Ue, Campomenosi (Lega): «Ennesima dimostrazione di non democrazia al Parlamento Europeo»

Genova - «Oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione dell’elevato tasso di non democrazia vigente nel Parlamento Europeo guidato dall'esponente Pd Sassoli e sostenuto da una folle maggioranza di sinistra-centro con un PPE totalmente allo sbando che ha perso ogni ruolo di mediazione tra le destre e le sinistre. E così assistiamo al continuo insulto verso le decine di milioni di elettori sovranisti con la bocciatura sistematica dei candidati del Gruppo Identità e Democrazia a Presidente e vice presidente di alcune commissioni parlamentari a Bruxelles. Persino nel Bundestag Tedesco spetta di diritto ai nostri amici di AfD la presidenza di commissioni di garanzia»: lo dichiara Marco Campomenosi, capodelegazione Lega al Parlamento Europeo, Gruppo Identità e Democrazia.



«Al contrario, chi guida questa UE forse pensa che in questa maniera potrà ancora condurre quelle politiche gravemente sbagliate che hanno portato un continente intero sulla soglia del precipizio. Non solo si sbagliano, ma se continueranno a non ascoltare i popoli europei, ci troveremo presto a gestire le macerie di un progetto costoso e guidato dalla peggior classe politica che l'Europa abbia mai espresso in tempo di democrazia. Forse qualcuno dimentica che l'Italia è contributore netto del bilancio UE e che per approvare la programmazione del prossimo settennato occorre l'unanimità dei Governi dell'Unione».