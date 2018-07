Un sabato di saldi! Parcheggi gratis in piazza della Vittoria

Gli assessori Balleari e Bordilli annunciano l'inziativa per il secondo weekend di saldi

Genova - Per l'ntera giornata di sabato 14 luglio, secondo week end di saldi, l’Amministrazione Comunale ripropone l’iniziativa di sosta gratuita nelle zone a pagamento alla quale ha aderito, per la prima volta, anche la società di gestione della sosta di Piazza della Vittoria.



Una decisione annunciata dal vicesindaco e assessore alla mobilità Stefano Balleari, che si è detto molto soddisfatto della sensibilità dimostrata verso il tessuto commerciale della città, da APCOA, la società che gestisce il parcheggio di piazza della Vittoria.



I genovesi avranno, quindi, l’opportunità di dedicarsi allo shopping potendo posteggiare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre gestite da Genova Parcheggi e nelle aree gestite da Sistema Parcheggi, concessionario della sosta di Piazza della Vittoria, con esclusione del parcheggio chiuso e disciplinato dalle sbarre lato via Diaz.



«Si tratta di un segnale concreto di attenzione alle attività commerciali della città – sostengono il vicesindaco Stefano Balleari e l’assessore al commercio Paola Bordilli – La mobilità e la sosta, infatti, sono elementi che hanno una diretta ricaduta sul commercio e la volontà dell’Amministrazione comunale è quella di creare occasioni per appoggiare e sostenere il tessuto commerciale della città. Una misura utile – continuano Balleari e Bordilli – anche sotto un altro profilo: rilanciare l'immagine di una città accogliente e attenta al visitatore. Ci auguriamo che i genovesi e i tanti turisti presenti a Genova approfittino di questa opportunità e ringraziamo Genova parcheggi e, da quest’anno anche Sistema Parcheggi, concessionario della sosta di Piazza della Vittoria per aver aderito a questa importante iniziativa». L’iniziativa è concordata con le associazioni del commercio per favorire i cittadini e gli operatori commerciali.