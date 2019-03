Unità oncologica al San Martino, Pastorino: «Intervenire su accoglienza e puntualità delle terapie»

Genova - «Siamo soddisfatti che l'assessore Viale abbia condiviso i nostri rilievi, e in particolare tutte le difficoltà. La questione è duplice; anzitutto c'è un problema di accoglienza e accompagnamento: oggi i pazienti si trovano disorientati dalla mancanza di informazioni e assistenza sul posto. E si tratta di elementi fondamentali, considerato che le terapie sono molto debilitanti e quindi richiedono una particolare cura nella presa in carico del malato. In più c'è un problema di certezza negli orari di erogazione delle terapie: le attività della piastra devono infatti incrociarsi con le esigenze quotidiane di pazienti e accompagnatori, fra cui la possibilità di raggiungere in tempo utile il posto di lavoro. Finora, però, gli appuntamenti hanno seguito un programma poco attendibile»: così Gianni Pastorino di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria in merito all'interrogazione presentata in Consiglio Regionale per conoscere i motivi dei lunghi tempi d'attesa nell'erogazione delle terapie al San Martino.



«Ciò detto, troviamo positivo che l'assessore abbia sottolineato l'utilità della nostra interrogazione: sono oggettive le difficoltà che hanno contraddistinto l'avvio della nuova piastra. La qualità dell'accoglienza deve essere complessiva – commenta Pastorino - Resta comunque positiva la riunificazione dei reparti oncologici in una sola infrastruttura, nella quale convivono farmacia, laboratori di analisi e somministrazione delle terapie. Una soluzione moderna e in linea con le attuali esigenze. Che però andrà ancora migliorata».



«Senza dubbio verificheremo gli impegni presi quest'oggi dall'assessore: più accoglienza, più informazione e maggiore precisione negli orari; e verificheremo che tali condizioni si realizzino prontamente – conclude Pastorino - Gli operatori sanitari sono un'eccellenza, a tutti i livelli. Non sta lì che il problema. Il problema è invece di carattere organizzativo».