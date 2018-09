Valpolcevera, Romeo: «non ci interessa il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti»

Il presidente del Municipio Valpolcevera ha parlato alla manifestazione del Pd di Roma

Genova - Federico Romeo, presidente del Municipio di Valpolcevera, ha parlato a Roma durante la manifestazione del Pd in Piazza del Popolo. Ha ribadito l'urgenza per il suo quartiere, per la sua città e per la sua nazione di riavere un viadotto sul Polcevera: «Noi non vogliamo più promesse ma fatti concreti dallo Stato e dal Governo. Quel ponte lo vogliamo vedere ricostruito il prima possibile per Genova, la Liguria e l'Italia »



Ha poi lodato il comportamento dei suoi concittadini nel mezzo della tragedia: «Quanto accaduto il 14 agosto sarà per sempre nel nostro cuore, quelle voci accompagneranno la mia vita. Vedere insieme ragazzi e adulti rimboccarsi le maniche per gli sfollati è stato l'esempio più bello di un territorio che ha fatto sentire la sua vicinanza per quanto è accaduto. Questa è la strada, difficile, ma è dalle difficoltà che deve emergere il meglio di noi stessi. Genova è orgogliosa della propria storia».



Infine una critica diretta al al governo italiano: «La città pretende rispetto, impegno sul futuro produttivo, sulle infrastrutture strategiche e del lavoro. A noi genovesi non interessano scelte per il reddito per tutti, a noi interessa il lavoro per tutti. Senza lavoro non c'è dignità »