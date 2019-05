Verso le Europee, Giorgia Meloni: «Genova ha reagito anche senza il ponte»

Il leader di Fratelli d'Italia ieri pomeriggio era a Genova

Genova - «Genova la trovo una città con una grande capacità di reazione, siamo rimasti tutti allibiti di fronte alle immagini del ponte Morandi. E' bello vedere oggi una città in cui bene o male non ci sono sfollati, il traffico cammina e c'è stata una volontà di ricominciare indipendentemente dal sostegno dello Stato che non è stato neppure così veloce all'inizio. Direi che lo dobbiamo in primis ai genovesi»: lo ha dichiarato Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia durante un comizio elettorale.



Coalizione - «Dopo le elezioni del 26 maggio pensiamo di poter allargare ulteriormente i confini di Fratelli d'Italia – ha detto - Meloni anche mettendo in discussione tutto quello che abbiamo costruito. Non penso che si possa prescindere da FdI nell'eventuale costruzione di qualcos'altro».