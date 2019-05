Verso le Europee, gli impegni elettorali di Brando Benifei

Genova - Proseguono gli impegni elettorali dell'Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di giovedì 16 maggio sarà a Genova e alla Spezia.



Alle 9.00 a Genova, presso la sala Cap in via Albertazzi, parteciperà alla tavola rotonda organizzata nel convegno unitario promosso da. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Liguria in occasione delle elezioni Ue. Dialogherà insieme ai delegati dell'autotrasporto e agli altri candidati sui temi che, a livello europeo, coinvolgono il comparto dell'autotrasporto.



Alle 21.00 si sposterà a Genova, nell'antica Abbazia di San Bernardino al Carmine in Piazza del Carmine, per un dibattito con i candidati al Parlamento Europeo: Giulia Pastorella di +Europa, Eleonora Evi del M5S e Marco Campomenosi della Lega. L'occasione di dialogo con i giovani e i genovesi è organizzata da La Supernova insieme al GGR Gruppo Giovani Riuniti Genova.