Vertenza Piaggio, Manganaro: «Difendere il lavoro ed i salari»

Genova - «Oggi i lavoratori hanno dovuto scioperare e manifestare in strada per vedere garantito il proprio stipendio. Il comportamento del gruppo dirigente di Piaggio e' irresponsabile. Loro si garantiscono i premi e le stock option, ma non gli importa di lavoratori e lavoratrici non autorizzando il pagamento degli stipendi»: così Bruno Manganaro Segretario Generale Fiom Cgil Genova sulla vertenza Piaggio.



«Il governo dal canto suo ha fatto di tutto per ritardare la scelta del commissario provocando il caos e la rabbia di stamattina. Speriamo non sia l'antipasto di una gestione governativa in cui i lavoratori debbano continuare a pagare un prezzo - aggiunge - Il sostegno e le iniziative messe in campo dalla Prefetta di Genova, il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione Liguria alle ragioni dei lavoratori e lavoratrici sono un fatto positivo che ci permettono, insieme alle lotte, di rivendicare con forza la difesa di tutti i posti di lavoro. Lunedì alle ore 10 saremo all'incontro in Regione per ribadire le nostre rivendicazioni e verificare che le parole del Governo non siano acqua sul marmo. Vogliamo occupazione e reddito», conclude.