Vertice Bucci-Confesercenti: buoni pasto, grande distribuzione e aree pubbliche

Confesercenti ha incontrato il sindaco Bucci, facendo seguito all'incontro di gennaio

Genova - Ieri si è tenuto l'incontro tra Confesercenti, il sindaco di Genova marco Bucci e l'assessore al commercio Paola Bordilli. L'incontro era stato programmato dopo il precedente di gennaio ed aveva come obbiettivo il confronto tra le parti per progettare nuovi piani di lavoro, oltre che stilare un bilancio della situazione.

Tra i temi più caldi i buoni pasto, che secondo il presidente Confesercenti Genova Massimiliano Spigno «strozzano gli esercenti» e se non si provvede ad una riforma del sistema molti baristi, ristoratori e commercianti rischiano la chiusura.

Altro punto di discussione riguarda la grande distribuzione, con troppe pratiche di apertura in discussione e la tendenza ad aprire supermercati per «valorizzare gli immobili ed incassare oneri urbanistici con cui salvare istituti scolastici o impianti sportivi» (sempre Spigno a parlare).

Terzo tema sono state le aree pubbliche, Roberto Zattini - presidente degli ambulanti Anva Confesercenti - ha proposto che i giardini di Viale Caviglia non diventino il nuovo capolinea Amt, ma «prima area pubblica attrezzata per manifestazioni mercatali e fieristiche dell'intera Liguria», in virtù della sua posizione strategica dal punto di vista turistico-commerciale.