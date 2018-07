Vertice Ilva, Vella: «Nessun passo in avanti»

Genova - «Il tavolo di oggi su Ilva a Roma, come previsto, non ha prodotto alcun risultato. Nessun passo in avanti sul tema dell'occupazione, nessuna risposta. Si è discusso prevalentmente della questione ambientale, con l'anticipo di operazioni per l'ambientalizzazione già previste dall'aia 2012, e marginalmente di quella lavorativa. Sul tavolo di ArcelorMittal restano i 4 mila esuberi: anche di questo non si è fatto cenno»: lo ha dichiarato Alessandro Vella, segretario generale Fim Liguria.



Trattativa - «Con 62 delegazioni al tavolo e un minuto a testa per osservazioni di carattere tecnico era oggettivamente impossibile sviluppare un dialogo costruttivo ed entrare nel merito delle questioni - ha proseguito - Auspichiamo la ripresa della trattativa e una data d'incontro che dovrebbe esserci con i sindacati per sciogliere i nodi sull'occupazione. A meno che il ministro Di Maio, che continua a prendere tempo, non abbia in mente altre scelte per il destino siderurgia italiana», ha concluso Vella.