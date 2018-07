Vetrata `tappullata` a Brin, Fontana: «Pessima immagine»

La capogruppo leghista: «Così come sporcano, i writers potrebbero pulire»

Genova - Con un'interrogazione in Consiglio Comunale Lorella Fontana ha chiesto quest'oggi notizia alla giunta comunale riguardo la situazione venutasi a creare lo scorso 13 luglio, quando una vetrata della metro di Brin è stata frantumata. «È stata sistemata con travi di vetro e chiodi. Non una bella immagine da vedersi» apostrafa la capogruppo leghista.



«Oltreché per la pessima immagine, - continua la Fontana - diventa un pericolo per quanto riguarda l'accesso alla metropolitana. Ci auspichiamo che la situazione non si protragga come sta avvenendo per l'ascensore di Villa Scassi».



Il vicesindaco Stefano Balleari ha così risposto: «Lunedì 15 luglio è stata ordinata la vetrata, ma mentre gli addetti la stavano montando hanno notato un problema con le guide. Questo disguido ha portato all'allungamento dei tempi. Crediamo che entro questa settimana verrà risistemata».



«Recentemente - continua Balleari - è diventato di moda questo turismo di writers, che vengono a Genova per imbrattare non soltanto i vagoni ferroviari, ma anche le pareti delle stazioni metropolitane. Con il collega Garassino stiamo lavorando per aumentare la sicurezza delle stazioni, con l'inserimento di nuove telecamere».



A tal proposito, la consigliera Fontana integra l'intervento consigliando alla giunta: «Perché l'impegno dei writers a imbrattare i muri non lo si spende per ripulire con olio di gomito la stazione, al fine di renderla più decorosa?».